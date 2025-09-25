PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde

PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde jeudi 25 septembre 2025.

PATRIMOINE & ATELIERS D’ART

PLACE DE LA BELLE AGATHOISE Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Partez à la découverte des secrets de la cité d’Agde et d’un atelier de maroquinerie accompagnés d’un guide conférencier et d’une médiatrice des métiers d’art.

#ESCAPADE

Découverte d’Agde, perle noire de la Méditerranée.

Visite de la galerie du Patrimoine

Visite de l’telier de Roberto PERNO, Maroquinier

> 1h30 de visite conduite par un guide conférencier et une médiatrice métiers d’art.

> Gratuit, en petits groupes

> Départ Office du Tourisme d’Agde Centre Place de la Belle Agathoise.

> Réservation obligatoire.

#ESCAPADE .

PLACE DE LA BELLE AGATHOISE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 contact@masterini.fr

English :

Discover the secrets of the city of Agde and a leatherworking workshop, accompanied by a guide and an arts and crafts mediator.

#ESCAPADE

German :

Entdecken Sie die Geheimnisse der Stadt Agde und einer Lederwarenwerkstatt in Begleitung eines Fremdenführers und einer Vermittlerin von Kunsthandwerk.

#ESCAPADE

Italiano :

Scoprite i segreti della città di Agde e un laboratorio di cuoio accompagnati da una guida e da un mediatore di arti e mestieri.

#ESCAPADE

Espanol :

Descubra los secretos de la ciudad de Agde y un taller de cuero acompañado por un guía y un mediador de artesanía.

#ESCAPADE

L’événement PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde a été mis à jour le 2025-09-20 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE