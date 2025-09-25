PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde
PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde jeudi 25 septembre 2025.
PATRIMOINE & ATELIERS D’ART
PLACE DE LA BELLE AGATHOISE Agde Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-25
fin : 2025-09-25
Date(s) :
2025-09-25
Partez à la découverte des secrets de la cité d’Agde et d’un atelier de maroquinerie accompagnés d’un guide conférencier et d’une médiatrice des métiers d’art.
#ESCAPADE
Découverte d’Agde, perle noire de la Méditerranée.
Visite de la galerie du Patrimoine
Visite de l’telier de Roberto PERNO, Maroquinier
> 1h30 de visite conduite par un guide conférencier et une médiatrice métiers d’art.
> Gratuit, en petits groupes
> Départ Office du Tourisme d’Agde Centre Place de la Belle Agathoise.
> Réservation obligatoire.
#ESCAPADE .
PLACE DE LA BELLE AGATHOISE Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 contact@masterini.fr
English :
Discover the secrets of the city of Agde and a leatherworking workshop, accompanied by a guide and an arts and crafts mediator.
#ESCAPADE
German :
Entdecken Sie die Geheimnisse der Stadt Agde und einer Lederwarenwerkstatt in Begleitung eines Fremdenführers und einer Vermittlerin von Kunsthandwerk.
#ESCAPADE
Italiano :
Scoprite i segreti della città di Agde e un laboratorio di cuoio accompagnati da una guida e da un mediatore di arti e mestieri.
#ESCAPADE
Espanol :
Descubra los secretos de la ciudad de Agde y un taller de cuero acompañado por un guía y un mediador de artesanía.
#ESCAPADE
L’événement PATRIMOINE & ATELIERS D’ART Agde a été mis à jour le 2025-09-20 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE