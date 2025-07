PATRIMOINE & ATELIERS D’ART AU COEUR DE VILLE D’AGDE Agde

PATRIMOINE & ATELIERS D’ART AU COEUR DE VILLE D’AGDE

Place de la Belle Agathoise Agde Hérault

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

2025-08-04

Visites guidées originales, mêlant découvertes historiques et architecturales avec la visite de la Galerie du Patrimoine et l’immersion dans l’univers artistique d’un créateur des métiers d’art.

Les visites guidées reviennent dans le coeur de ville d’Agde !

Cet été, laissez-vous surprendre par une expérience inédite à Agde !

Le service Métiers d’art de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée en collaboration avec le service du Patrimoine littoral de l’Office du Tourisme Méditerranée relance ses visites guidées originales, mêlant découvertes historiques et architecturales avec la visite de la Galerie du Patrimoine et l’immersion dans l’univers artistique d’un créateur des métiers d’art.

Une belle occasion de redécouvrir le coeur historique autrement, en marchant dans les pas d’artistes et d’artisan.es qui font vibrer la ville d’aujourd’hui .

Ce lundi 4 août, nous vous invitons à une immersion dans l’atelier d’art d’Agnès Descamps, plasticienne.

Au programme 1h30 de balade immersive rythmée par des haltes dans les ruelles chargées d’histoire, des anecdotes insolites, et surtout des rencontres privilégiées avec des créateurs locaux installés dans le coeur de Ville.

Céramique, bijou, sculpture, maroquinerie, entre techniques anciennes ou innovations audacieuses, ces artistes vous ouvrent les portes de leurs ateliers pour partager leur savoir-faire et leur passion.

Une plongée sensible et vivante dans l’âme d’Agde.

> 1h30 de visite conduite par un guide conférencier et une médiatrice métiers d’art.

> Gratuit, en petits groupes.

>Départ Bureau d’Information Touristique AGDE CENTRE

Place de la Belle Agathoise

#ESCAPADE .

Place de la Belle Agathoise Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 26 94 12 contact@masterini.fr

English :

Original guided tours, combining historical and architectural discoveries with a visit to the Heritage Gallery and immersion in the artistic world of a craftsman.

German :

Originelle Führungen, die historische und architektonische Entdeckungen mit dem Besuch der Galerie des Kulturerbes und dem Eintauchen in die künstlerische Welt eines Kunsthandwerkers verbinden.

Italiano :

Visite guidate originali, che combinano la scoperta storica e architettonica con la visita alla Heritage Gallery e l’immersione nel mondo artistico di un artigiano.

Espanol :

Visitas guiadas originales, que combinan descubrimientos históricos y arquitectónicos con la visita a la Galería del Patrimonio y la inmersión en el mundo artístico de un artesano.

