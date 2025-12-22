Patrimoine caché du centre ancien, Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence

Patrimoine caché du centre ancien

Du 03/01 au 19/12/2026 le samedi de 14h30 à 16h30. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-03 14:30:00

fin : 2026-12-19 16:30:00

Date(s) :

2026-01-03

L’Histoire de l’ancienne capitale de la Provence est riche. Même les lieux les plus connus dissimulent une myriade d’anecdotes et de détails que seul un guide expert et amoureux de sa ville peut dévoiler.

En bonne provençale, sous son apparente exubérance Aix cache son histoire dans des détails que seuls les intimes connaissent. Du cours Mirabeau à la place de la mairie en passant par la place d’Albertas et le quartier Mazarin, votre guide vous dévoilera au travers d’anecdotes mémorables les petites histoires et la grande Histoire cachées dans les lieux les plus emblématiques de la ville.



➜ Visite guidée à pied

➜ Langue en français

➜ Durée 2h environ



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence.



Le commentaire de la visite est la propriété intellectuelle du guide, les enregistrements lors des visites ne sont pas autorisés, la prise de notes se fait en accord avec le conférencier. .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover details of known places, the history of the city through different eyes.

L’événement Patrimoine caché du centre ancien Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme d’Aix en Provence