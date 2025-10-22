Patrimoine démonstration de technique de numérisation Déols

Dans la réserve du musée de l’abbaye de Déols les techniques de numérisation tridimensionnelle des blocs architecturaux constituent aujourd’hui des outils fondamentaux pour les archéologues.

La venue d’un chercheur du CNRS chargé de la numérisation en trois dimensions des vestiges lapidaires associés à la salle carrée de l’abbaye de Déols vous offre l’opportunité d’observer directement le protocole de relevé et d’échanger avec les spécialistes impliqués dans ce projet.

6 Rue de l’Abbaye Déols 36130 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 07 58 87 musee@ville-deols.fr

English :

In the Déols Abbey Museum’s storeroom, three-dimensional digitizing techniques for architectural blocks are now fundamental tools for archaeologists.

German :

Im Lagerraum des Museums der Abtei von Déols stellen die Techniken zur dreidimensionalen Digitalisierung von Architekturblöcken heute grundlegende Werkzeuge für Archäologen dar.

Italiano :

Nel deposito del Museo dell’Abbazia di Déols, le tecniche di digitalizzazione tridimensionale dei blocchi architettonici sono ormai strumenti fondamentali per gli archeologi.

Espanol :

En el almacén del Museo de la Abadía de Déols, las técnicas de digitalización tridimensional de bloques arquitectónicos son hoy herramientas fundamentales para los arqueólogos.

