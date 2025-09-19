Patrimoine des enfants Bastide de Domme Domme

Patrimoine des enfants Vendredi 19 septembre, 10h00 Bastide de Domme Dordogne

Réservé aux élèves des écoles de Cénac et Domme. Gratuit.

Pour les classes maternelles

« Les petits géologues à la découverte de la grotte de Domme »

Visite de la grotte de Domme adaptée aux tout-petits, suivie d’une animation ludique dans le jardin public.

Pour les classes élémentaires

« Visite pédagogique de la bastide de Domme »

Parcours guidé enrichi par des interventions de comédiens bénévoles incarnant différents personnages historiques.

Bastide de Domme Le bourg, 24250 Domme Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 29 01 91 http://office-culture-domme.com Cité médiévale de 1 000 habitants, dominant la vallée de la Dordogne à 12 km de Sarlat, Domme est l’un des plus beaux villages de France. Visiter Domme, c’est se plonger dans l’histoire du Moyen Âge. La cité ceinturée de remparts est une bastide datant du XIIIe siècle. Ses portes fortifiées et ses tours illustrent encore aujourd’hui son passé tumultueux. La visite de la ville permet de découvrir au fil des rues la maison du batteur de monnaie, celle des consuls, la vieille halle et l’hôtel du gouverneur. Sous les maisons aux pierres dorées, se cache une grotte à concrétions. Vous découvrirez aussi les grottes naturelles avec ses colonnades de stalactites et son miroir d’eau. Parcours d’art contemporain dans la bastide.

