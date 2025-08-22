Patrimoine en Barque Apéro sur l’Eau Attin

11 bis, rue du Marais Attin Pas-de-Calais

Balade en Barque au fil de la Canche

Vendredi 22 août à 18h

Lieu Embarcadère du Petit Quentovic

Le temps d’une petite balade en barque au fil de la Canche, venez apprécier la nature et le patrimoine de la vallée. Le petit plus ? Un petit apéritif aux saveurs locales vous est proposé. Il ne vous reste plus qu’à boire les paroles du guide qui vous accompagne…

Durée 1h Jauge limitée Tarif unique: 25€ (location de la barque avec apéro inclus)

Rendez-vous à l’embarcadère du petit Quentovic, 11bis, rue du Marais à Attin

Réservation obligatoire au 03 21 06 04 27 Mail accueil@destinationmontreuilsurmer.com

Animé par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO en partenariat avec Le Petit Quentovic.

11 bis, rue du Marais Attin 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 04 27 accueil@destinationmontreuilsurmer.com

