Patrimoine en danger, Patrimoine réhabilité, Musée des écoles, Lille
samedi 19 septembre 2026 · Musée des écoles · Lille
Informations pratiques
Patrimoine en danger, Patrimoine réhabilité 19 et 20 septembre Musée des écoles Nord
Entrée libre – Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
À pied, à vélo, en transports en commun : VENEZ DONC AU MUSÉE DES ÉCOLES les 19 et 20 septembre, de 10h00 à 18h00 !
– Patrimoine lillois en danger … Patrimoine lillois réhabilité, cela vous surprendra.
– »L’écriture, tout un art », vous passionnera, un atelier vous déliera la main.
– Une dictée pour le fun, à la plume et à l’encre violette, vous ravira.
– Un diaporama, sur ‘’Les calligraphies », vous étonnera !
– Un Quiz mystérieux vous désarçonnera.
– Un livret jeux vous accompagnera ainsi qu’un spécial enfants.
– Des saveurs anciennes, vous dégusterez.
– Aux jeux flamands, vous vous exercerez.
N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !
Vous serez à l’abri s’il pleut !
=> Tout ceci grâce au concours des bénévoles.
Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Au musée des écoles, tout est insolite ! Au fil du temps, des monuments ont changé d’affectation, l’écriture est devenue un art, la dictée se fait à la plume, le livret de jeux vous étonnera … musée classe d’autrefois
Guy Pioda
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