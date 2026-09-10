Patrimoine en danger, Patrimoine réhabilité, Musée des écoles, Lille

Informations pratiques

Patrimoine en danger, Patrimoine réhabilité 19 et 20 septembre Musée des écoles Nord

Entrée libre – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À pied, à vélo, en transports en commun : VENEZ DONC AU MUSÉE DES ÉCOLES les 19 et 20 septembre, de 10h00 à 18h00 !

– Patrimoine lillois en danger … Patrimoine lillois réhabilité, cela vous surprendra.

– »L’écriture, tout un art », vous passionnera, un atelier vous déliera la main.

– Une dictée pour le fun, à la plume et à l’encre violette, vous ravira.

– Un diaporama, sur ‘’Les calligraphies », vous étonnera !

– Un Quiz mystérieux vous désarçonnera.

– Un livret jeux vous accompagnera ainsi qu’un spécial enfants.

– Des saveurs anciennes, vous dégusterez.

– Aux jeux flamands, vous vous exercerez.

N’hésitez pas, vous ne serez pas déçus !

Vous serez à l’abri s’il pleut !

=> Tout ceci grâce au concours des bénévoles.

Musée des écoles 2 rue Frédéric Mottez LILLE Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Au musée des écoles, tout est insolite ! Au fil du temps, des monuments ont changé d’affectation, l’écriture est devenue un art, la dictée se fait à la plume, le livret de jeux vous étonnera … musée classe d’autrefois

Guy Pioda