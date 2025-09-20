Patrimoine en Famille : Jeu de piste Levez les yeux ! Office Municipal de Tourisme de Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu

Plus d’infos au 04.95.73.11.88

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

→ Samedi 20 septembre – Départ 14h30 – RDV Office de Tourisme – A partir de 7 ans – Gratuit

Mettez-vous au défi en famille, entre amis dans les ruelles de Bonifacio avec ce jeu de piste autour de l’architecture !

Saurez-vous repérer le linteau de Charles Quint, admirer les voûtes élancées de l’église Saint-Dominique ou dénicher le petit agneau caché du clocher de Sainte-Marie-Majeure ? Chaque indice vous plonge au cœur de l’histoire et révèle les secrets des édifices de la haute-ville, offrant un nouveau regard sur leurs prouesses architecturales.

Conçu en collaboration avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) de Corse, ce parcours transforme la découverte du patrimoine en véritable aventure ludique : observez, cherchez, apprenez… et surtout, levez les yeux !

→ Réservation obligatoire auprès de l’Office Municipal de Tourisme – Equipe de 2 à 6 personnes.

Office Municipal de Tourisme de Bonifacio 2, rue Fred scamaroni, 20169 Bonifacio Bonifacio / Bunifaziu 20169 Corse-du-Sud Corse 0495731188 http://www.bonifacio.fr [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.bonifacio.fr/patrimoine-en-famille-jeu-de-piste-levez-les-yeux.html »}]

