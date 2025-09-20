Patrimoine en fête à Saubusse Saubusse

Saubusse Landes

Gratuit

Gratuit

Venez découvrir les richesses patrimoniales de Saubusse !

Au programme

– 15h30 visite guidée de la commune de Saubusse (rdv sur les Berges de l’Adour- durée 45 mn à 1h)

– 16h30 présentation des travaux techniques de l’église (rdv salle des fêtes durée 45 mn à 1h)

– 18h00 visite de l’église, chants du Choeur de Saubusse

– 20h30 concert exceptionnel de Michel Deneuve au Cristal Baschet

Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 animation@saubusse.fr

English : Patrimoine en fête à Saubusse

Come and discover Saubusse’s rich heritage!

German : Patrimoine en fête à Saubusse

Entdecken Sie den Reichtum des Kulturerbes von Saubusse!

Italiano :

Venite a scoprire il ricco patrimonio di Saubusse!

Espanol : Patrimoine en fête à Saubusse

Venga a descubrir el rico patrimonio de Saubusse

L’événement Patrimoine en fête à Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS