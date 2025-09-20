Patrimoine en fête à Saubusse Saubusse
Patrimoine en fête à Saubusse Saubusse samedi 20 septembre 2025.
Patrimoine en fête à Saubusse
Saubusse Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Venez découvrir les richesses patrimoniales de Saubusse !
Un après-midi dédié à la découverte patrimoniale de Saubusse !
Au programme
– 15h30 visite guidée de la commune de Saubusse (rdv sur les Berges de l’Adour- durée 45 mn à 1h)
– 16h30 présentation des travaux techniques de l’église (rdv salle des fêtes durée 45 mn à 1h)
– 18h00 visite de l’église, chants du Choeur de Saubusse
– 20h30 concert exceptionnel de Michel Deneuve au Cristal Baschet
Gratuit .
Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 animation@saubusse.fr
English : Patrimoine en fête à Saubusse
Come and discover Saubusse’s rich heritage!
German : Patrimoine en fête à Saubusse
Entdecken Sie den Reichtum des Kulturerbes von Saubusse!
Italiano :
Venite a scoprire il ricco patrimonio di Saubusse!
Espanol : Patrimoine en fête à Saubusse
Venga a descubrir el rico patrimonio de Saubusse
L’événement Patrimoine en fête à Saubusse Saubusse a été mis à jour le 2025-09-11 par OTI LAS