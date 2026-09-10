Patrimoine en jeu, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Salle Gérard Philipe · Sainte-Geneviève-des-Bois
Informations pratiques
Patrimoine en jeu 19 et 20 septembre Salle Gérard Philipe Essonne
Adultes et enfants dès 8 ans – 15 personnes par session
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Découvrez l’histoire de la ville et sa transformation au fil des siècles grâce à une animation ludique qui mêle jeu de cartes et création d’une maquette collective.
Salle Gérard Philipe 4 rue Emile-Kahn 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 51 51 31 »}]
Jeu autour de l’histoire de la ville
©service culturel Sgdb
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