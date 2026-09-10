Patrimoine en jeu, Salle Gérard Philipe, Sainte-Geneviève-des-Bois

Informations pratiques

Patrimoine en jeu 19 et 20 septembre Salle Gérard Philipe Essonne

Adultes et enfants dès 8 ans – 15 personnes par session

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de la ville et sa transformation au fil des siècles grâce à une animation ludique qui mêle jeu de cartes et création d’une maquette collective.

Salle Gérard Philipe 4 rue Emile-Kahn 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois 91700 Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 69 51 51 31 »}]

Jeu autour de l’histoire de la ville

©service culturel Sgdb