Patrimoine en mouvement à l’air du numérique Bibliothèque Schœlcher Fort-de-France

Patrimoine en mouvement à l’air du numérique Vendredi 19 septembre, 18h30 Bibliothèque Schœlcher Martinique

Vendredi 19 septembre 2025 — 18h30 à 20h

Bibliothèque Schœlcher, Fort-de-France

Dans le prolongement de l’exposition Bibliotech, cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour des nouvelles manières de regarder, préserver et transmettre notre patrimoine à travers les outils numériques.

Georges-Emmanuel Arnaud partagera son travail d’archivage du patrimoine architectural et mobilier, en écho au thème de l’édition 2025 des Journées européennes du patrimoine consacré à l’architecture. Il présentera également, en filigrane, une réflexion sur la notion de patrimoine en mouvement, ouvrant la discussion vers les enjeux du patrimoine immatériel et de sa sauvegarde.

Ce moment se veut à la fois une mise en lumière du rôle des technologies dans la conservation de nos héritages et une invitation à imaginer comment ces outils peuvent aussi accompagner les gestes, les voix et les traditions vivantes.

Bibliothèque Schœlcher Rue de la Liberté – 97200 FORT DE FRANCE Fort-de-France 97200 Martinique Martinique 0596556830 http://mediatheques.collectivitedemartinique.mq/BS Monument historique classé en 1973, la Bibliothèque Schoelcher résulte d’une démarche particulière de Victor Schoelcher en direction du conseil général de Martinique encore sous régime colonial. Elle abrite le don d’origine de Victor Schoelcher fait à la colonie, les fonds patrimoniaux sur la Martinique et les Antilles. C’est une bibliothèque patrimoniale et de lecture publique.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Georges-Emmanuel ARNAUD