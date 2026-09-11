Patrimoine [en mouvement] à Vitrolles, Stadium de Vitrolles, Vitrolles

Informations pratiques

Patrimoine [en mouvement] à Vitrolles Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Stadium de Vitrolles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Patrimoine [en mouvement] proposent une performance circassienne gratuite.

Trois numéros, un lieu hors du commun. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le cirque contemporain investit le Stadium de Vitrolles, monolithe de béton signé Rudy Ricciotti. Le temps d’un parcours, Chiara Gauvin, Maria Celeste Funghi et le Duo Benelo font dialoguer les corps, les agrès et l’architecture du lieu, entre roue Cyr, corde lisse et mains à mains. Une exploration de la verticalité, du rythme et de l’équilibre, pour redécouvrir ce lieu mythique autrement.

Patrimoine [en mouvement], est un évènement soutenue par le CIAM, la ville de Vitrolles, la métropole, et le département des Bouches du Rhône.

Stadium de Vitrolles Stadium de Vitrolles, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}]

Patrimoine [en mouvement] proposent une performance circassienne gratuite.

©