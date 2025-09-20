Patrimoine en musique au musée Belmondo Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle Boulogne-Billancourt

Concert de l’ensemble de musique de chambre et du groupe Couleurs Jazz, proposé par l’école Prizma au musée Paul Belmondo

Musée Belmondo et de la sculpture figurative du XXe siècle 14 Rue de l’Abreuvoir, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 0155186901 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo Le château est une “folie” du XVIIIe siècle.

Concert « Patrimoine en musique »

©Ville de Boulogne-Billancourt