Patrimoine en musique au musée des Années 30 MA-30/musée des Année Trente Boulogne-Billancourt

Patrimoine en musique au musée des Années 30 Samedi 20 septembre, 17h00 MA-30/musée des Année Trente Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Duo violon/violoncelle par Miquel Muniz et Louisa Deloye, élèves de l’Académie Jaroussky.

MA-30/musée des Année Trente Espace Landowski – 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://www.otbb.org http://wwwboulognebillancourt.com Sur 4 niveaux, les artistes voyageurs, le renouveau de l’Art sacré, l’Art déco, l’Art animalier,l’Art du portrait ainsi que du mobilier, des maquettes d’architecture et des objets offrent un regard riche et complet sur la création artistique de cette époque. Métro ligne 9 (Marcel-Sembat). Bus 126 et 175 (hôtel-de-ville)

Concert « Patrimoine en musique »

