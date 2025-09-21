Patrimoine en musique Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt

Patrimoine en musique Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt dimanche 21 septembre 2025.

Patrimoine en musique Dimanche 21 septembre, 15h30 Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

À l’occasion des 90 ans de l’Hôtel de ville (1934-2024), les chorales boulonnaises proposent un concert autour d’un répertoire des années 30.

Hôtel de ville de Boulogne-Billancourt 26 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Silly-Galliéni Hauts-de-Seine Île-de-France 0155185300 http://boulognebillancourt.com Décidé par le maire communiste André Morizet, créé par l’architecte Tony Garnier et achevé en 1934, ce bâtiment est un chef d’œuvre de l’Art déco et un symbole de l’union des deux villes : Boulogne et Billancourt. M° Marcel Sembat, parking Hôtel de Ville

Concert

©Ville de Boulogne-Billancourt