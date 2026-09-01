Patrimoine en péril, patrimoine sauvegardé : l’école de Bothoa Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem

Informations pratiques

Saint-Nicolas-du-Pélem

Patrimoine en péril, patrimoine sauvegardé : l’école de Bothoa

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de l’École de Bothoa accueille le public en accès libre pour une découverte de ce lieu emblématique du patrimoine scolaire.

Les visiteurs sont invités à parcourir l’ancienne école communale et à découvrir la Maison de la Maîtresse, qui témoigne des conditions de vie et d’exercice des instituteurs en milieu rural dans les années 30.

Dans la salle de classe, une page d’écriture à la plume permettra de retrouver les gestes et les pratiques des écoliers d’autrefois, offrant une approche vivante et participative de l’histoire de l’école.

Le parcours de visite comprend également l’exposition temporaire « Filles, Garçons », consacrée à l’évolution de l’égalité entre les filles et les garçons.

Pour finir, une exposition d’anciennes photos d’avant les travaux de restauration de l’école et l’ouverture du musée au public mettra en valeur le travail des bénévoles et des institutions.

Org. Musée de l’école de Bothoa .

Bothoa 54 Rue des Écoliers Saint-Nicolas-du-Pélem 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 73 95

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English :

L’événement Patrimoine en péril, patrimoine sauvegardé : l’école de Bothoa Saint-Nicolas-du-Pélem a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh