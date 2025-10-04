PATRIMOINE EN SCÈNE- VISITE PATRIMONIALE ET SPECTACLE LA RETIRADA Montazels

PATRIMOINE EN SCÈNE- VISITE PATRIMONIALE ET SPECTACLE LA RETIRADA Montazels samedi 4 octobre 2025.

PATRIMOINE EN SCÈNE- VISITE PATRIMONIALE ET SPECTACLE LA RETIRADA

Avenue de la Gare Montazels Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Rendez-vous à la chapellerie MontCapel, pour découvrir son savoir-faire d’exception et son histoire singulière avec Capel Art et la compagnie du D Barré

15h30 Visite de la Chapellerie par les guides de l’association Capel Art

18 h Spectacle RETIRADA avec la compagnie du Dbarré

Une histoire d’ici et de là-bas, d’hier et d’aujourd’hui pour retrouver la mémoire vivante de l’exil des républicains espagnols à l’issue de leur défaite face aux troupes de Franco ainsi que les valeurs qu’ils ont chèrement défendues. Différents témoins apparaitront rescapés, militants, simples citoyens livrant leurs récits avec leurs propres mots, leurs propres gestes

Gratuit sur inscription

A partir de 6 ans

.

Avenue de la Gare Montazels 11190 Aude Occitanie +33 4 68 41 40 81 m.blanc@corbieres-fenouilledes.fr

English :

Visit the MontCapel millinery and discover its exceptional craftsmanship and unique history with « Capel Art » and the D Barré company

3:30 pm: Tour of the hat factory by guides from the « Capel Art » association

6 p.m.: RETIRADA show with the Dbarré company

A story from here and there, yesterday and today, to rediscover the living memory of the exile of the Spanish Republicans after their defeat by Franco?s troops, and the values they so dearly defended. Various witnesses will appear: survivors, activists, ordinary citizens delivering their accounts in their own words, their own gestures

Free registration required

Ages 6 and up

German :

Besuchen Sie die Hutmacherei MontCapel, um ihr außergewöhnliches Know-how und ihre einzigartige Geschichte mit « Capel Art » und der Compagnie du D Barré zu entdecken

15.30 Uhr: Besichtigung der Hutmacherei mit den Führern des Vereins « Capel Art »

18:00 Uhr: Aufführung RETIRADA mit der Compagnie du Dbarré

Eine Geschichte von hier und dort, von gestern und heute, um die lebendige Erinnerung an das Exil der spanischen Republikaner nach ihrer Niederlage gegen Francos Truppen und an die Werte, die sie teuer verteidigt haben, wiederzufinden. Verschiedene Zeugen werden auftreten: Überlebende, Aktivisten, einfache Bürger, die ihre Geschichten mit ihren eigenen Worten und Gesten erzählen

Kostenlos auf Anmeldung

Ab 6 Jahren

Italiano :

Visitate il cappellificio MontCapel e scoprite la sua eccezionale competenza e la sua storia unica con « Capel Art » e la società D Barré

15.30: Visita al cappellificio con le guide dell’associazione « Capel Art »

ore 18.00: spettacolo RETIRADA con la compagnia Dbarré

Una storia di qua e di là, di ieri e di oggi, per riscoprire la memoria viva dell’esilio dei repubblicani spagnoli dopo la loro sconfitta da parte delle truppe franchiste, e i valori che hanno tanto difeso. Saranno presenti diversi testimoni: sopravvissuti, attivisti, cittadini comuni che racconteranno le loro storie con le loro parole e le loro azioni

Gratuito iscrizione obbligatoria

Dai 6 anni in su

Espanol :

Visite la fábrica de sombreros MontCapel y descubra su excepcional saber hacer y su historia única con « Capel Art » y la empresa D Barré

15.30 h: Visita de la fábrica de sombreros con los guías de la asociación « Capel Art

18.00 h: Espectáculo RETIRADA con la compañía Dbarré

Una historia de aquí y de allá, de ayer y de hoy, para redescubrir la memoria viva del exilio de los republicanos españoles tras su derrota por las tropas franquistas, y los valores que tanto defendieron. Aparecerán varios testigos: supervivientes, militantes, ciudadanos de a pie que contarán sus historias con sus propias palabras y sus propios actos

Gratuito inscripción obligatoria

A partir de 6 años

L’événement PATRIMOINE EN SCÈNE- VISITE PATRIMONIALE ET SPECTACLE LA RETIRADA Montazels a été mis à jour le 2025-09-08 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin