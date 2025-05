Patrimoine en terrasse…des Oyats – Cucq, 10 mai 2025 07:00, Cucq.

Pas-de-Calais

1397 Place Jean Sapin Cucq Pas-de-Calais

2025-05-10

2025-05-10

2025-05-10

PATRIMOINE EN TERRASSE… DES OYATS

SAM 10 MAI | 17H

Siroter un verre en terrasse tout en écoutant un guide vous relater l’histoire du patrimoine Stellien qui vous entoure, ça vous tente ? Alors n’attendez plus et réservez vite !

45 min | Jauge limitée | Tarif unique 11€ (une boisson est comprise dans le prix) | Rendez-vous aux oyats, boulevard Labrasse | Réservation conseillée au 03 21 09 04 32 | accueil@destinationmontreuilsurmer.com | Animée par le service d’Animation et de Valorisation du Patrimoine de l’OTMCO. .

1397 Place Jean Sapin

Cucq 62780 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 09 04 32 tourisme.stella@gmail.com

