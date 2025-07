Patrimoine en visite « Esquièze, traditions villageoises en Pays Toy au pied d’un château de légendes ! » RDV devant l’office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère

Patrimoine en visite « Esquièze, traditions villageoises en Pays Toy au pied d'un château de légendes ! » RDV devant l'office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur Esquièze-Sère vendredi 18 juillet 2025.

16:30:00

Balade familiale et culturelle animée par une guide conférencière.

Visitez les villages typiques des Vallées de Gavarnie et partez à la découverte de leur histoire et patrimoine.

Sur la rive droite du Bastan, décodez les traces d’un village montagnard moulins, fontaines et anecdotes, pierres sculptées jusqu’au superbe décor baroque de l’église St Nicolas.

Sur inscription en ligne, dans les Offices de Tourisme des Vallées de Gavarnie ou à l’Office de Tourisme de Luz-Saint-Sauveur. .

English :

Family and cultural walks led by a guide.

Visit the typical villages of the Gavarnie Valleys and discover their history and heritage.

On the right bank of the Bastan, decode the traces of a mountain village: mills, fountains and anecdotes, sculpted stones and the superb Baroque décor of St Nicolas church.

German :

Familien- und Kulturwanderung, die von einer Fremdenführerin geleitet wird.

Besuchen Sie die typischen Dörfer der Vallées de Gavarnie und entdecken Sie ihre Geschichte und ihr Kulturerbe.

Am rechten Ufer des Bastan entschlüsseln Sie die Spuren eines Bergdorfes: Mühlen, Brunnen und Anekdoten, geschnitzte Steine bis hin zur prächtigen Barockausstattung der Kirche St Nicolas.

Italiano :

Una passeggiata culturale per famiglie condotta da una guida.

Visitate i villaggi tipici delle Valli di Gavarnie e scoprite la loro storia e il loro patrimonio.

Sulla riva destra del fiume Bastan, decodificate le tracce di un villaggio di montagna: mulini, fontane e aneddoti, pietre scolpite e la superba decorazione barocca della chiesa di St Nicolas.

Espanol :

Un paseo cultural para familias dirigido por un guía.

Visite los pueblos típicos de los Valles de Gavarnie y descubra su historia y su patrimonio.

En la orilla derecha del río Bastan, descifre las huellas de un pueblo de montaña: molinos, fuentes y anécdotas, piedras esculpidas y la soberbia decoración barroca de la iglesia de San Nicolás.

