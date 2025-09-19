Patrimoine et art contemporain La synagogue de Delme Delme

Patrimoine et art contemporain 19 et 21 septembre La synagogue de Delme Moselle

Début : 2025-09-19T15:+ – 2025-09-19T16:+

Fin : 2025-09-21T16:+ – 2025-09-21T17:+

Découvrez l’ancienne synagogue de Delme transformée en centre d’art contemporain depuis 1993 et l’exposition de l’artiste Brice Dellsperger.

La synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré, 57590 Delme, France Delme 57590 Moselle Grand Est +33387014342 https://cac-synagoguedelme.org https://www.facebook.com/SynagogueDelme;https://twitter.com/SynagogueDelme [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 01 43 42 »}] Créé en 1993, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à la fin du XIXe siècle dans un style orientalisant, au cœur de la campagne lorraine. La synagogue de Delme est un lieu où patrimoine et art contemporain ne cessent de dialoguer. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

