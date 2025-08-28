Patrimoine et Chiroptères Montreuil-sur-Mer
Dans le cadre de la Nuit de la Chauve-Souris
Patrimoine et Chiroptères à la Citadelle
– Jeudi 28 août à 19h
Lieu Rue Carnot Montreuil
Découvrez la Citadelle royale pre-Vauban du XVIe siècle, construite sur les bases d’un château royal médiéval, accueillant aujourd’hui une colonie de Grand Rhinolophe !
Durée 3h Gratuit Réservation auprès de la Citadelle de Montreuil au 09 74 98 51 31 ou par mail contact@citadelle-montreuilsurmer.fr
Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche
Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune
Rendez-vous: Citadelle de Montreuil-sur-Mer, rue Carnot.
Crédit Service Patrimoine Citadelle .
Rue Pierre Ledent Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 74 98 51 31 contact@citadelle-montreuilsurmer.fr
