Patrimoine et Chiroptères Montreuil-sur-Mer

2025-08-28

Dans le cadre de la Nuit de la Chauve-Souris

Patrimoine et Chiroptères à la Citadelle

– Jeudi 28 août à 19h

Découvrez la Citadelle royale pre-Vauban du XVIe siècle, construite sur les bases d’un château royal médiéval, accueillant aujourd’hui une colonie de Grand Rhinolophe !

Durée 3h Gratuit Réservation auprès de la Citadelle de Montreuil au 09 74 98 51 31 ou par mail contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche

Proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune

Rendez-vous: Citadelle de Montreuil-sur-Mer, rue Carnot.

