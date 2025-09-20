Patrimoine et métiers d’arts Maison Revel Pantin

Patrimoine et métiers d’arts Samedi 20 septembre, 14h00 Maison Revel Seine-Saint-Denis

Entrée gratuite, conférences à heures fixes.

Venez découvrir l’histoire de la Maison Revel avec une exposition rétrospective sur son histoire au sein de Pantin, et du Pôle métier d’Art, en partenariat avec les Archives de Pantin.

Vous pourrez assister à partir de 15h à 3 conférences de 3 artisans locaux du territoire, qui exposeront leurs oeuvres au sein de la Maison Revel :

– 15h : Marion Huchet, Atelier Dreieck : reliure, restauration et patrimoine du livre,

– 16h : Alaric Chagnard : facteur de masques et patrimoine du spectacle vivant,

– 17h : Chinh Nguyen, de Autour des Formes, créamiste et Laurent Godard designer:i vous présentent « Mémoires des sols en pays noir »

À partir de 19h, place au concert à la Maison Revel avec buvette et bonne ambiance !

Maison Revel 56 avenue Jean-Jaurès 93500 Pantin Pantin 93500 Quatre Chemins Seine-Saint-Denis Île-de-France http://www.asso-revelateur.fr https://www.instagram.com/associationrevelateur/ Ancien hôtel particulier, la Maison Revel est aujourd’hui le cœur du pôle métiers d’arts à Pantin. Entre expositions, conférences et ventes locales. Accès PMR

Métro 7 et RER E

Journées européennes du patrimoine 2025

Zeineb Belkourati