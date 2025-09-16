PATRIMOINE ET TRADITIONS SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES Saint-Geniès-des-Mourgues

Place de l’abbaye Saint-Geniès-des-Mourgues Hérault

Envie de mêler belles pierres et traditions festives ? Suivez le guide dans le village de Saint-Geniès des- Mourgues à l’occasion de la fête de la truffe.

Visite en français

Amoureux de belles pierres, gourmet assumé ou amateur de fête et de traditions, découvrez le village de Saint-Geniès à l’occasion de la fête de la truffe.

Goûtez au calme des allées et au charme des maisons de pierre dont la plupart des façades ont été restaurées.

Sur réservation obligatoire

INFORMATION

– Rendez-vous 10 minutes avant le départ devant la Mairie, Place de l’Abbaye à St-Geniès-des-Mourgues.

Horaires: 14h-15h et 15h30 -16h30

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

Place de l’abbaye Saint-Geniès-des-Mourgues 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

English :

Want to combine beautiful stonework with festive traditions? Follow the guide to the village of Saint-Geniès des-Mourgues for the truffle festival.

German :

Haben Sie Lust, schöne Steine mit festlichen Traditionen zu verbinden? Folgen Sie dem Reiseführer durch das Dorf Saint-Geniès des- Mourgues anlässlich des Trüffelfestes.

Italiano :

Volete combinare la bellezza della pietra con le tradizioni festive? Seguite la guida fino al villaggio di Saint-Geniès des-Mourgues per la festa del tartufo.

Espanol :

¿Le apetece combinar la belleza de la piedra con las tradiciones festivas? Siga la guía hasta el pueblo de Saint-Geniès des-Mourgues para asistir a la fiesta de la trufa.

