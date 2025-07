Patrimoine et yoga à Dignac Accès par route de Torsac (RD41) Dignac

Patrimoine et yoga à Dignac

Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Amis du patrimoine et détenteurs du Pass Découvertes, apprentis moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, RSA, ASPA. Sur justificatif.

Début : Mardi 2025-07-22 18:00:00

fin : 2025-07-22 20:00:00

Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême pour une balade-découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous.

Aujourd’hui Les extérieurs du château du Pouyaud (1 km)

Accès par route de Torsac (RD41) 5176 Le Pouyaud Dignac 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

English :

Let the Pays d?art et d?histoire de Grand-Angoulême guide you on a discovery walk in a space conducive to relaxation, accompanied by a yoga practice open to all.

Today: The exterior of Château du Pouyaud (1 km)

German :

Lassen Sie sich vom Pays d’art et d’histoire de GrandAngoulême zu einem Entdeckungsspaziergang in einem Raum führen, der zur Entspannung einlädt, begleitet von einer Yogapraxis, die für alle offen ist.

Heute: Die Außenanlagen des Schlosses von Pouyaud (1 km)

Italiano :

Lasciatevi guidare dal Pays d’art et d’histoire de Grand-Angoulême in una passeggiata alla scoperta di un’area rilassante, accompagnata da una pratica yoga aperta a tutti.

Oggi: l’esterno del Château du Pouyaud (1 km)

Espanol :

Déjese guiar por el Pays d’art et d’histoire de Grand-Angoulême en un paseo de descubrimiento por una zona relajante, acompañado de una práctica de yoga abierta a todos.

Hoy: El exterior del Château du Pouyaud (1 km)

