Patrimoine, fleuve et transmission : une journée aux chantiers Tramasset, Les Chantiers Tramasset, Le Tourne

Informations pratiques

Patrimoine, fleuve et transmission : une journée aux chantiers Tramasset Samedi 19 septembre, 14h30 Les Chantiers Tramasset Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Plongez dans l’univers fluvial et artisanal des Chantiers Tramasset !

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Chantiers Tramasset vous ouvre les portes d’un ancien chantier naval historique situé au Tourne, pour une journée riche en découvertes culturelles, naturelles et patrimoniales.

Au bord de la Garonne, explorez l’histoire fluviale locale, découvrez les métiers de la mer, tels que la charpente de marine, le gréage et la menuiserie, et sensibilisez-vous aux enjeux écologiques de ce territoire.

16h et 17h30 : Visites commentées, sur réservation.

Découvrez l’histoire du site et de la famille Tramasset, depuis les heures glorieuses du port du Tourne-Langoiran jusqu’à la renaissance du lieu grâce à l’association. Ces visites seront animées par Martine et Roland, témoins du territoire et adhérents historiques.

Durée : 1h.

de 15h à 18h : Des ateliers et des animations autour de la charpente de marine et des métiers du bois. Détails à venir.

15h30 et 17h : Ateliers de vannerie, sur réservation.

20h :Cabaret d’improvisation théâtrale. Détails à venir.

Tout au long de la journée, découvrez une exposition consacrée à l’histoire du chantier naval ainsi que des points d’écoute sonore, proposant les témoignages de différents acteurs du site patrimonial. L’exposition Dézip sera aussi présente : un voyage sensible entre images d’archives de la Garonne et ambiances sonores envoûtantes.

Les Chantiers Tramasset 20 Esplanade Josselin, 33534 Le Tourne Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.chantierstramasset.fr Ancien chantier naval qui construisait des yoles, filadières, coureaux, gabares et sapines.

Plongez dans l’univers fluvial et artisanal des Chantiers Tramasset !

© Chantiers Tramasset