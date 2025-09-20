Patrimoine floral du Parc Courbet Parc Courbet Gagny

Patrimoine floral du Parc Courbet Parc Courbet Gagny samedi 20 septembre 2025.

Patrimoine floral du Parc Courbet Samedi 20 septembre, 14h00 Parc Courbet Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Venez participer à une balade guidée à la découverte de la diversité des arbres du parc Courbet.

Par Madame Christiane Lichtlé, Conseillère Municipale déléguée aux Espaces verts

Parc Courbet 26 chemin des Bourdons 93220 Gagny Gagny 93220 Parc Carette Seine-Saint-Denis Île-de-France

Venez participer à une balade guidée à la découverte de la diversité des arbres du parc Courbet.

© Service de communication – Ville de Gagny