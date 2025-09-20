Patrimoine gastronomique du Galion Maison principale du Galion La Trinité

Parce que le patrimoine se découvre aussi par les papilles, des stands de restauration vous attendent tout au long du week-end en marge des animations à la maison principale du Galion et chez les rhums Baie des Trésors.

Venez déguster des plats et boissons préparés à partir des produits du terroir du Galion, issus de l’exploitation agricole et de ses savoir-faire.

En l’honneur de notre vache Brahmane, élue égérie du Salon International de l’Agriculture de Paris 2026, certaines préparations mettront en valeur la qualité de sa viande.

Le spécialiste de la crêpe à base de farine de banane, La bonne crêpe martiniquaise sera également présent afin de préparer les meilleures créations.

Un véritable voyage culinaire, entre tradition, authenticité et convivialité.

Maison principale du Galion 1 chemin du galion 97220 La trinité La Trinité 97220 Martinique Martinique +596696707707 https://baiedestresors.com Prendre la direction de l’usine sucrière du Galion puis suivre les panneaux « Baie des Trésors » sur 900m.

Baie des Trésors – T.SALINIERE