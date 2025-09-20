Patrimoine Industriel de Palinges Musée des Arts et Traditions populaires Palinges

Patrimoine Industriel de Palinges 20 et 21 septembre Musée des Arts et Traditions populaires Saône-et-Loire

Demi-tarif : 2 € | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez le musée des Arts et Traditions populaires et découvrez l’exposition temporaire consacrée au riche passé industriel de Palinges.

De nombreuses usines se sont succédé dans la commune, allant jusqu’à sept usines de céramiques mais aussi une féculerie, une sucrerie, une cimenterie, des usines métallurgiques, etc.

Musée des Arts et Traditions populaires 17 rue de l’Église, 71430 Palinges Palinges 71430 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

