PATRIMOINE INSOLITE UN MAGASIN DANS UNE CHAPELLE Clermont-l’Hérault samedi 20 septembre 2025.

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault Hérault

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, découvrez le patrimoine insolite de Clermont l’Hérault, à travers l’histoire d’un magasin installé dans une chapelle !

Tout public Gratuit.

14 Rue Louis Blanc Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 42 53

English :

As part of the European Heritage Days, discover the unusual heritage of Clermont l?Hérault, through the story of a store set up in a chapel!

Open to all Free admission.

German :

Entdecken Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals das ungewöhnliche Kulturerbe von Clermont l’Hérault anhand der Geschichte eines Ladens, der in einer Kapelle untergebracht ist!

Für alle Altersgruppen Kostenlos.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite l’insolito patrimonio di Clermont l’Hérault, attraverso la storia di un negozio allestito in una cappella!

Gratuito per tutti.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra el insólito patrimonio de Clermont l’Hérault a través de la historia de una tienda instalada en una capilla

Gratis para todos.

