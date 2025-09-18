Patrimoine la restauration partielle de l’Orgue d’Aubenton Puis en Salle Mermoz en deuxième partie Aubenton

ATTENTION REMPLACE LE CONCERT PRÉVU AVEC KIT ARMSTRONG REPORTÉ EN AVRIL 2026

Construit primitivement par Alexandre Thierry dans l’Abbaye de Bucilly, l’orgue historique d’Aubenton fait l’objet d’une restauration partielle dont le concert inaugural, avec pour interprètes KIT ARMSTRONG et JAN VAN MOL était prévu ce jeudi 18 septembre 2025, en prélude aux Journées européeenes du Patrimoine. Ce concert est reporté en avril 2026.

Plutôt qu’annuler l’événement, il devient un moment de partage sur la facture d’orgue bien entendu et les difficultés d’entretien et de restauration de ces instruments, mais aussi sur leur place dans la liturgie ce qu’elle fut, ce qu’elle est aujourd’hui.

Cette soirée du 18 septembre se déroule en deux temps, devant un public de mélomanes, de fidèles

– à 18h30 en l’église Notre-Dame d’Aubenton encadrée par des petites pièces jouées à l’orgue de choeur et à l’orgue historique, projection du film « Dans les coulisses de l’orgue de Saint Omer » ;

– à 20h00 dans la salle culturelle Jean Mermoz située à proximité d’abord un moment de convivialité (buffet) puis une présentation ciblée sur la restauration de l’orgue (Quentin Requier et Vincent Thuillier), suivie d’une table ronde. Avec des intervenants de l’État (DRAC), de la Région, du Département et de la Fondation du Patrimoine, et de l’Église.

Ce 18 septembre, le concert d’Aubenton deviendra celui des questions !

Pourquoi cette phase de restauration partielle ? Comment a-t-elle été conçue ? Comment est-elle menée, techniquement, financièrement, par quels acteurs ? Et pourquoi finalement nos collectivités, et l’État en tout premier lieu, mais aussi le Conseil régional et le Conseil départemental, apportent-elles un soutien financier considérable à la restauration d’un fort nombreux patrimoine instrumental, dont l’entretien revient ensuite aux Communes ou aux Associations ?

Mais tout d’abord qu’est-ce qu’un orgue, … et tout ce qu’on n’en voit pas ?

Quelle fut sa place, et que devient-il, dans la liturgie ? une question légitime dans cette église d’Aubenton où un vitrail de Charles Eyck représente Jean XXIII, le pape du Concile Vatican II… .

English :

ATTENTION: REPLACES CONCERT WITH KIT ARMSTRONG POSTPONED TO APRIL 2026

German :

ACHTUNG: ERSETZT DAS GEPLANTE KONZERT MIT KIT ARMSTRONG, DAS AUF APRIL 2026 VERSCHOBEN WURDE

Italiano :

ATTENZIONE: SOSTITUISCE IL CONCERTO PREVISTO CON KIT ARMSTRONG RINVIATO AD APRILE 2026

Espanol :

ATENCIÓN: SE APLAZA EL CONCIERTO CON KIT ARMSTRONG A ABRIL DE 2026

