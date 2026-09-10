« Patrimoine littéraire », La Grande Poudrière, Port-Louis

Informations pratiques

« Patrimoine littéraire » Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h00 La Grande Poudrière Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les murs de la poudrière se font écho des textes de Vasquez, d’Hölderlin et de Pimenta mis en voix par l’atelier théâtre de Joël Jouanneau.

La Grande Poudrière 4 rue des récollets, 56290 Port-Louis Port-Louis 56290 Morbihan Bretagne https://www.ville-portlouis.fr/decouvrir/les-monuments/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA56001944 La Grande Poudrière abritait les poudres des batteries de terre et des vaisseaux qui faisaient escale au Port-Louis.

1750 –1752 – Construction, sur les plans de l’ingénieur Le Royer de la Sauvagère, par Jacques Robinet, entrepreneur des fortifications royales, et son associé le sieur Gallen.

Les murs de la poudrière se font écho des textes de Vasquez, d’Hölderlin et de Pimenta mis en voix par l’atelier théâtre de Joël Jouanneau.