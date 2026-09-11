Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure
samedi 19 septembre 2026 · Association Egurrezkoa · Ciboure
Informations pratiques
Patrimoine maritime d’Euskadi Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Association Egurrezkoa Pyrénées-Atlantiques
Gratuit. Sans inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Visitez librement l’ancien chantier Marin et assistez à des démonstrations d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique de l’association Itsas Begia.
Samedi : 9h00 à 12h30 – 14h00 à 16h30
Démonstrations : 9h00 -10h30-15h00- 16h30
Gratuit, sans réservation.
Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Visite libre de l’ancien chantier Marin, avec démonstration d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique d’Itsas Begia.
© Egurrezkoa
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