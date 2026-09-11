Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure

Informations pratiques

Patrimoine maritime d’Euskadi Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Association Egurrezkoa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visitez librement l’ancien chantier Marin et assistez à des démonstrations d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique de l’association Itsas Begia.

Samedi : 9h00 à 12h30 – 14h00 à 16h30

Démonstrations : 9h00 -10h30-15h00- 16h30

Gratuit, sans réservation.

Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Visite libre de l’ancien chantier Marin, avec démonstration d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique d’Itsas Begia.

© Egurrezkoa