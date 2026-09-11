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Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure

samedi 19 septembre 2026 · Association Egurrezkoa · Ciboure

Patrimoine maritime d’Euskadi, Association Egurrezkoa, Ciboure

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Association Egurrezkoa
Adresse
21 rue Bourousse, 64500 Ciboure
Ville
64500 Ciboure
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit. Sans inscription.

Patrimoine maritime d’Euskadi Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Association Egurrezkoa Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visitez librement l’ancien chantier Marin et assistez à des démonstrations d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique de l’association Itsas Begia.

Samedi : 9h00 à 12h30 – 14h00 à 16h30
Démonstrations : 9h00 -10h30-15h00- 16h30

Gratuit, sans réservation.

Association Egurrezkoa 21 rue Bourousse, 64500 Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Visite libre de l’ancien chantier Marin, avec démonstration d’étuvage et de façonnage du bois. Découvrez également une exposition de photos anciennes issues du fonds historique d’Itsas Begia.

© Egurrezkoa

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