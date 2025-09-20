Patrimoine matériel et immatériel de la Barousse Maison des Sources Mauléon-Barousse

Patrimoine matériel et immatériel de la Barousse Maison des Sources Mauléon-Barousse samedi 20 septembre 2025.

Patrimoine matériel et immatériel de la Barousse

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 16:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Rencontrez l’un des fondateur de la Maison des Sources, M. René Marrot, pour une conférence autour du patrimoine baroussais. Il évoquera aussi bien le patrimoine bâti (granges, églises…) que le patrimoine immatériel (brandons…).

Venez nombreux pour profiter de cette chance d’apprendre plus sur notre belle vallée de la Barousse.

Maison des Sources MAULEON-BAROUSSE Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 23 85 maison-des-sources@orange.fr

English :

Join René Marrot, one of the founders of the Maison des Sources, for a talk on the heritage of Baroussais. He will talk about both built heritage (barns, churches…) and intangible heritage (brandons…).

Come one, come all to take advantage of this opportunity to learn more about our beautiful Barousse valley.

German :

Treffen Sie einen der Gründer des Maison des Sources, Herrn René Marrot, zu einem Vortrag über das Kulturerbe von Baroussais. Er wird sowohl über das bauliche Erbe (Scheunen, Kirchen…) als auch über das immaterielle Erbe (Brandons…) sprechen.

Kommen Sie zahlreich und nutzen Sie diese Chance, mehr über unser schönes Barousse-Tal zu erfahren.

Italiano :

Incontrate René Marrot, uno dei fondatori della Maison des Sources, per una conferenza sul patrimonio del Baroussais. Parlerà del patrimonio costruito (fienili, chiese, ecc.) e del patrimonio immateriale (brandoni, ecc.).

Venite tutti e approfittate di questa occasione per conoscere meglio la nostra bella valle di Barousse.

Espanol :

René Marrot, uno de los fundadores de la Maison des Sources, ofrecerá una conferencia sobre el patrimonio de Baroussais. Hablará tanto del patrimonio construido (graneros, iglesias, etc.) como del patrimonio inmaterial (brandons, etc.).

Vengan todos y aprovechen esta oportunidad para conocer mejor nuestro hermoso valle de Baroussais.

