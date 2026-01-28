Patrimoine Mondial en fête Patrimoine Mondial en fête Arc-et-Senans

Patrimoine Mondial en fête

2026-04-19 09:00:00

2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

En famille, vivez une journée festive sous le signe du Patrimoine mondial !

En écho aux 8 autres sites inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en Bourgogne-Franche-Comté, redécouvrez de manière ludique la notion de Valeur Universelle Exceptionnelle et l’importance de préserver les sites inscrits.

Accompagnés d’un maître du jeu, vous serez mis au défi de retrouver des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en France ou dans le monde. Déambulez au sein de la Saline royale à la recherche d’indices qui vous permettront de définir pourquoi la Saline royale a été inscrite et accédez à des jeux de mémoire et de construction pour vous affronter entre petits et grands.

Une occasion de redécouvrir le Centre de lumières, spectacle captivant, en trois dimensions pour contempler en grand format 8 sites inscrits dans le monde.

Un carnet de voyages vous emmènera à la découverte des autres biens inscrits en région. .

