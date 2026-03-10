Patrimoine mondial en fête Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Patrimoine mondial en fête Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 10:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Le patrimoine mondial se fête dans les 9 sites inscrits au patrimoine mondial en Bourgogne-Franche-Comté !

Programme pour la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

Atelier Performance artistique avec Nathalie Novi autour de la chapelle Notre-Dame du Haut

Nathalie Novi est une peintre littéraire, diplômée de l’École Nationale des Beaux-Arts de Paris. Dans son œuvre, elle mélange les techniques pastels, peintures acryliques ou à l’huile, mine de plomb, crayons de couleur et puise son inspiration aussi bien dans la peinture que dans la littérature, le cinéma, la musique ou la danse. Son travail, tourné vers les thèmes de l’enfance et de la famille, la dirige plus particulièrement vers la littérature jeunesse. Elle a ainsi mis en image une soixantaine d’albums, tous signés d’auteurs et d’autrices de renom, qui lui ont permis de participer à de nombreux festivals et salons du livre à travers le monde (Belgique, Chine, Grèce, Inde, Liban, Maroc…).

Une fresque inspirée de la chapelle

Cet atelier-performance propose la réalisation d’une fresque collective inspirée par la chapelle Notre-Dame du Haut, chef-d’œuvre emblématique du renouveau de l’art sacré d’après-guerre.

Pendant que Nathalie Novi peint sur un grand support kraft (environ 1,50 m x 1,80 m), les participants réalisent des éléments poétiques évoquant le site nature environnante, lignes architecturales, lumière, sensations. Ces créations seront ensuite découpées et intégrées à l’œuvre finale.

Déroulement de l’atelier

L’atelier se compose de plusieurs sessions de participation (12 personnes maximum par session, durée 45 minutes).

Chaque participant réalise un élément individuel sur une demi-feuille A4 à l’aide de feutres de couleur, avant de le découper soigneusement pour qu’il soit intégré à la fresque.

En dehors des sessions, les visiteurs peuvent librement assister à la performance et observer l’évolution de l’œuvre.

Horaires indicatifs (+/- 10 minutes)

10h45 11h30 session (12 participants)

11h30 12h15 session (12 participants)

14h00 14h45 session (12 participants)

14h45 15h30 session (12 participants)

16h00 16h30 finalisation de la peinture et collage des éléments

16h30 17h00 restitution et présentation de l’œuvre collective

Atelier ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 5 ans (autonomie souhaitée).

Cette performance est une invitation à regarder autrement la chapelle, à en ressentir la poésie et à devenir, le temps d’un atelier, acteur d’une œuvre collective inspirée par l’un des grands chefs-d’œuvre de l’architecture moderne.

Carnet de voyage des sites UNESCO en Bourgogne–Franche-Comté

À l’occasion de la Journée des monuments et des sites, les biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO en Bourgogne-Franche-Comté proposent un outil commun de médiation.

Ce carnet invite les visiteurs à explorer les neuf sites UNESCO de la région à travers des énigmes, des mini-jeux, des quiz. Il accompagne les familles dans leur découverte du patrimoine culturel et naturel régional. Une fois complété, les visiteurs peuvent faire tamponner le site qu’ils viennent de découvrir.

Diffusion vidéo Sites UNESCO de Bourgogne–Franche-Comté

Une vidéo de présentation des sites UNESCO de la région Bourgogne-Franche-Comté sera diffusée à l’abri du pèlerin pendant le week-end.

Une journée placée sous le signe de la découverte, du jeu et du partage, pour mieux comprendre pourquoi la Chapelle Notre Dame du Haut de Ronchamp rayonne aujourd’hui à l’échelle mondiale. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

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English : Patrimoine mondial en fête Chapelle Le Corbusier, Ronchamp

L’événement Patrimoine mondial en fête Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)