Patrimoine mondial en fête ! La Grande Saline de Salins-les-Bains Salins-les-Bains

Patrimoine mondial en fête !

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Le 19 avril, les 9 sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO en Bourgogne–Franche-Comté s’unissent pour une journée festive et conviviale ouverte à tous.

Au programme animations, visites guidées, jeux, découvertes en autonomie et outils ludiques pour comprendre le Patrimoine mondial et la notion de valeur universelle exceptionnelle . Chaque site propose aussi des activités originales pour explorer ses richesses, avec des temps forts communs comme une chasse aux trésors familiale.

Pour cette journée exceptionnelle, la Grande Saline de Salins-les-Bains vous propose

– une visite guidée à 11h15 pour découvrir 4 sites Unesco à travers le monde qu’ils soient naturels, culturels, mixtes ou en péril, le tout accompagné de dégustations originales (sur réservation préalable au 03 84 73 10 92).

– Un stand de jeu pour toute la famille de 10h à 11h et de 14h30 à 17h30 avec le

Patriscratch qui vous met au défi de reconnaître les 9 pépites de la région, et la Roue du Patrimoine pour répondre à des questions sur les sites naturels, culturels ou mixtes inscrits à travers le monde. .

La Grande Saline de Salins-les-Bains 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

English : Patrimoine mondial en fête !

