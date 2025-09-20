Patrimoine naturel du lac de Maison Blanche Lac de Maison Blanche Gagny

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

LA BIODIVERSITÉ, DE L’ANIMAL AU VÉGÉTAL

Partez pour une balade commentée autour du patrimoine naturel, végétal et animal du lac. Découvrez comment cet écosystème est protégé tout au long de l’année pour en préserver la biodiversité.

Par Muriel Barbier, secrétaire et trésorière de la Société de Pêche de Maison Blanche (SPMB)

Point de rencontre au cabanon des pêcheurs

Lac de Maison Blanche 14 avenue Jules Verne gagny Gagny 93220 Maison Blanche Seine-Saint-Denis Île-de-France

© Service de communication – Ville de Gagny