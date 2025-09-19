Patrimoine oral | Rencontre avec le collectif Tizintizwa Trapeze Asnières-la-Giraud

Patrimoine oral | Rencontre avec le collectif Tizintizwa Trapeze Asnières-la-Giraud vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Tizintizwa («col des abeilles») est un collectif d’art et de recherche pluri-disciplinaire dont les actions constituent un ensemble de prétextes à la création collective et à la pollinisation des savoirs.

Ils collaborent souvent avec des agriculteurs et des paysans, documentent l’oralité et les connaissances ancestrales, observent les transformations écologiques, initient des conversations interrégionales et soulignent l’importance de la transmission transgénérationnelle et des relations entre la terre et les personnes.

Le collectif est en résidence de recherche itinérante à travers la Nouvelle-Aquitaine d’avril à octobre 2025 grâce à l’accueil d’une multitude de lieux de résidences sur l’invitation du Fonds régional d’art contemporain Poitou-Charentes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les collectif sera en conversation avec la linguiste Marie-Anne Chateaureynaud (11h-12h30) puis accueillera le public et différents invité.e.s pour une visite d’atelier (16h – 18h) et un échange ouvert autour de leur intérêt pour l’Oralité et l’Oraliture au Maroc comme en Nouvelle-Aquitaine (20h).

Un projet soutenu par le contrat de filière arts plastiques et visuels Nouvelle-Aquitaine, par l’Institut Français et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Détail complet de la journée & soirée

Trapeze 524, rue de Véron, 17400 Saint-Jean-d’Angély Asnières-la-Giraud 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.fracpoitoucharentes.com »}] Résidence de création dédiée aux arts plastiques et à la littérature, les activités menées par Trapèze soutiennent prioritairement les artistes-auteur.rices éloigné.e.s des moyens de création et de diffusion; et elles visent à encourager les liens sociaux dans une perspective de luttes contre les discriminations, d’émancipation, d’empuissancement et d’éducation populaire.

