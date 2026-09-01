Patrimoine & photographie Rond-Point de l’Octroi Rethel

Informations pratiques

Rethel

Patrimoine & photographie

Rond-Point de l’Octroi L’Agora Rethel Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

– Exposition temporaire : Clic ! C’est dans la boîte : Pour la 43e édition des Journées Européennes du Patrimoine, deux thèmes sont à l’honneur : « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer ». À cette occasion, venez découvrir la nouvelle exposition temporaire de l’Agora Médiathèque Musée. – Samedi à 10h – Atelier carte postale : Le temps d’un atelier, inspirez-vous des cartes postales anciennes présentées dans l’exposition temporaire « Clic ! C’est dans la boîte ! » et redonnez vie, à l’aquarelle , aux bâtiments et paysages emblématiques des communes du Pays Rethélois. Puis, prolongez le voyage dans le temps en retrouvant l’usage premier de la carte postale : prendre la plume ! À l’encre de Chine , écrivez quelques mots comme autrefois…Durée 1h – Dès 8 ans – Samedi à 11h et 16h – Ateliers light painting : Apprenez à peindre grâce à la lumière , avec un appareil photo et en utilisant le mouvement du corps ! Une manière amusante de relier la photographie à la création artistique.Durée 1h – Dès 6 ans ­- Samedi à 14h et 17h – Ateliers camera obscura : Viens fabriquer et customiser ta camera obscura ! Cette boîte, ancêtre de l’appareil photo , utilisée depuis le Moyen-Âge pour capter une image grâce à la lumière !Durée 1h – Dès 8 ans

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Rond-Point de l’Octroi L’Agora Rethel 08300 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 74 85 agora@cc-paysrethelois.fr

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English :

– Temporary Exhibition: Click! It’s in the Box: For the 43rd edition of European Heritage Days, two themes are in the spotlight: « Photographic Heritage » and « Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine. »%A0%C0 To mark the occasion, come discover the new temporary exhibition at the Agora Médiathèque Musée. – Saturday at 10 a.m. – Postcard Workshop: During this workshop, draw inspiration from the vintage postcards featured in the temporary exhibition “Click! It’s in the Box!” and bring them back to life, %E0 watercolor, the iconic buildings and landscapes of the towns in the Pays Reth%E9lois region.%A0Then, continue your journey through time by rediscovering the original purpose of the postcard: pick up a pen! %C0 Using India ink, %E9write a few words just like in the old days…Duration: 1 hour – Ages 8 and up – Saturday at 11 a.m. and 4 p.m. – Light painting workshops: Learn to “paint” with light, using a camera and body movement! A fun way to combine photography with artistic creation.Duration: 1 hour – Ages 6 and up %AD- Saturdays at 2 p.m. and 5 p.m. – Camera obscura workshops: Come build and customize your own camera obscura! This box, the ancestor of the camera, has been used since the Middle Ages to capture an image using light! Duration: 1 hour – Ages 8 and up

L’événement Patrimoine & photographie Rethel a été mis à jour le 2026-09-10 par Ardennes Tourisme