Patrimoine photographique « Un rêve de l’humanité » et « Marcigny, autrefois », Musée de la Tour du Moulin, Marcigny

Informations pratiques

Patrimoine photographique « Un rêve de l’humanité » et « Marcigny, autrefois » 19 et 20 septembre Musée de la Tour du Moulin Saône-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le musée sera ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h, de 14h à 17h30 pour tout public gratuitement.

Le musée est normalement réservé le vendredi 18 pour les groupes scolaires dès 9h jusqu’à 16h/17h.(Sur inscription en amont au préalable)

Le thème des JEP 2026 « patrimoine photographique ».

Nous avons sélectionné ce thème afin que le public puisse apprécier l’exposition photographique temporaire « Un rêve de l’Humanité » qui se terminera fin septembre et nous mettons en place une mini exposition déambulatoire dans le musée « Marcigny, Autrefois ».

« Un rêve de l’humanité » présente des portraits du monde photographiés par les artistes Paty Cervantes et gaston Duarde.

Cette exposition temporaire est en lien directe avec l’exposition annuelle sur Visages du Monde – Collections Internationales.

Musée de la Tour du Moulin 9 Rue de la Tour, 71110 Marcigny, France Marcigny 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385253705 https://www.brionnais-tourisme.fr/patrimoine/musee-de-la-tour-du-moulin-PCUBOU071148100.html Ouverture d’avril à octobre

Le musée sera ouvert le samedi et le dimanche de 10h à 12h, de 14h à 17h30 pour tout public gratuitement.

©Paty Cervantes et Gaston Duarde