« Patrimoine polonais en images : Czapski, Giedroyc et Kultura à l’écran », Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris

Informations pratiques

« Patrimoine polonais en images : Czapski, Giedroyc et Kultura à l’écran » Vendredi 18 septembre, 17h15 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T17:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:10:00+02:00

Fin : 2026-09-18T17:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:10:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque Polonaise de Paris vous invite à découvrir trois films consacrés à des figures majeures de la culture polonaise du XXᵉ siècle.

Au programme :