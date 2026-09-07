« Patrimoine polonais en images : Czapski, Giedroyc et Kultura à l’écran », Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris
vendredi 18 septembre 2026 · Bibliothèque Polonaise de Paris · Paris
Informations pratiques
« Patrimoine polonais en images : Czapski, Giedroyc et Kultura à l’écran » Vendredi 18 septembre, 17h15 Bibliothèque Polonaise de Paris Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T17:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:10:00+02:00
Fin : 2026-09-18T17:15:00+02:00 – 2026-09-18T19:10:00+02:00
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bibliothèque Polonaise de Paris vous invite à découvrir trois films consacrés à des figures majeures de la culture polonaise du XXᵉ siècle.
Au programme :
17h15 – 18h15 : projection du film sur Józef Czapski « Témoin du siècle » 18h15 – 18h30 : projection d’un court métrage consacré à Jerzy Giedroyc 18h30 – 19h10: projection du film « Kultura », retraçant l’histoire de la célèbre revue et de l’Institut littéraire, qui ont joué un rôle essentiel dans la vie intellectuelle et politique de l’émigration polonaise. Nous vous attendons nombreux pour cette après-midi de projections, à la découverte de personnalités et d’institutions qui ont marqué l’histoire culturelle européenne. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie ©Bohdan Paczowski, archives Institut Littéraire « Kultura »
Projection de trois court métrages polonais « Témoin du siècle », « Kultura » et un film sur Jerzy Giedroyc
À voir aussi à Paris (Paris)
18h15 – 18h30 : projection d’un court métrage consacré à Jerzy Giedroyc 18h30 – 19h10: projection du film « Kultura », retraçant l’histoire de la célèbre revue et de l’Institut littéraire, qui ont joué un rôle essentiel dans la vie intellectuelle et politique de l’émigration polonaise. Nous vous attendons nombreux pour cette après-midi de projections, à la découverte de personnalités et d’institutions qui ont marqué l’histoire culturelle européenne. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie ©Bohdan Paczowski, archives Institut Littéraire « Kultura »
18h30 – 19h10: projection du film « Kultura », retraçant l’histoire de la célèbre revue et de l’Institut littéraire, qui ont joué un rôle essentiel dans la vie intellectuelle et politique de l’émigration polonaise.
Nous vous attendons nombreux pour cette après-midi de projections, à la découverte de personnalités et d’institutions qui ont marqué l’histoire culturelle européenne.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Bibliothèque Polonaise de Paris 6 quai d’Orléans, 75004, Paris Paris 75004 Quartier Les Îles Paris Île-de-France +33 1 55 42 83 89 https://ibpp.eu/ https://www.facebook.com/shlp.bpp/;https://www.instagram.com/institut_bpp/;https://www.youtube.com/channel/UC03qQdpQRb8JA8_9hdKSacA La Bibliothèque Polonaise de Paris, haut-lieu de l’émigration polonaise depuis le milieu du XIXe siècle, est la plus grande institution culturelle représentant la Pologne hors les frontières de cet État. Elle s’est établie sur l’île Saint-Louis, en plein cœur de Paris, dans un magnifique immeuble du XVIIe siècle qui abrite des ouvrages et des archives de grande valeur, ainsi qu’une collection importante d’œuvres d’art. Entièrement rénovée et modernisée au début du XXIe siècle, la Bibliothèque Polonaise de Paris accueille les lecteurs et les chercheurs désireux d’approfondir leurs connaissances des relations franco-polonaises et de l’histoire de la Pologne. La Bibliothèque Polonaise dispose de nombreux souvenirs du plus grand poète romantique polonais du XIXe siècle, Adam Mickiewicz (Musée) et de l’illustre compositeur Frédéric Chopin (salon). Elle organise régulièrement des colloques et des conférences, des expositions et des concerts. Le patrimoine documentaire du XIXe siècle a été classé en 2013 par l’UNESCO et inscrit au registre »Mémoire du Monde ». Entrez dans le site de la Bibliothèque Polonaise de Paris et venez y découvrir ses trésors conservés depuis des décennies, dans un îlot de « polonité », au cœur de la Ville-Lumière. M1 Saint-Paul, M4 Cité, M7 Pont Marie
©Bohdan Paczowski, archives Institut Littéraire « Kultura »