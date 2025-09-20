Patrimoine Réinventé : Mains d’Œuvres, tisseur de Mémoire et d’Art Mains d’Œuvres Saint-Ouen-sur-Seine

Patrimoine Réinventé : Mains d’Œuvres, tisseur de Mémoire et d’Art Samedi 20 septembre, 12h00 Mains d’Œuvres Seine-Saint-Denis

Entrée libre

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Venez célébrer la transformation fascinante du patrimoine industriel francilien lors des Journées Européennes du Patrimoine ! Ce programme exceptionnel met en lumière le site emblématique de Mains d’Oeuvres, ancien centre social et sportif de l’équipementier automobile Valeo – Ferodo, devenu un véritable laboratoire d’imagination artistique et citoyenne. Ce programme va au-delà de la simple célébration du patrimoine : il ouvre la porte à une réflexion sur l’urbanisme transitoire et souligne l’importance des lieux intermédiaires et indépendants dans le paysage culturel moderne. Rejoignez-nous pour une journée de découvertes, de partages et d’inspiration !

Visites Guidées du Bâtiment

Horaires : 15h00 et 18h00 (durée : 1h30)

Partez à la découverte de l’histoire riche et inspirante de ce bâtiment unique à travers des récits captivants qui retracent son évolution. Vous comprendrez comment ce lieu a su se réinventer et devenir un espace de créativité et d’échanges.

Atelier « 25 Ans de Mains d’Oeuvres : Témoignages et Créations pour l’Avenir »

Horaires : De 16h30 à 18h30 (en continu, tout public)

Cet atelier créatif invite les participants à célébrer les 25 ans du projet Mains d’Oeuvres à travers des activités de récolte de paroles et de témoignages. En mettant en lumière les histoires vécues, les souvenirs et les expériences des personnes liées à ce lieu emblématique, cet atelier permettra de réfléchir à son passé tout en projetant des visions pour les 25 prochaines années. Le tout se concrétisera par la création d’un fanzine-manifeste artistique et joyeux, capturant l’essence de cette aventure collective. Ce fanzine deviendra un symbole de l’engagement et de la créativité de la communauté, tout en célébrant l’héritage de Mains d’Oeuvres.

Visite de l’Exposition « Le plus Long est de franchir le seuil » – Baptiste Chauloux (peinture, vidéo)

Horaires : 16h00 – 16h30

Terminez votre visite guidée du bâtiment en beauté en vous immergeant dans la salle d’exposition, où vous aurez l’opportunité de rencontrer l’artiste en résidence, Baptiste Chauloux. Cette visite interactive vous plongera dans son univers créatif et encouragera des échanges enrichissants sur les espaces en transition et les objets du quotidien.

Mains d’Œuvres 1 rue Charles Garnier 93400 Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine 93400 Seine-Saint-Denis Île-de-France

