Patrimoine sur le pouce Chats en façade Périgueux

Place Emile Goudeau Périgueux Dordogne
Patrimoine sur le pouce, Décryptage d’une façade du XIXème siècle où le félin a une place majeure et remise en contexte dans l’histoire des décors de façade de l’époque. .
Place Emile Goudeau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
