Patrimoine sur le pouce La Porte de Mars Périgueux

Patrimoine sur le pouce La Porte de Mars

21 rue de la Cité (dans le jardin) Périgueux Dordogne

Découvrez la Porte de Mars exceptionnellement conservée dans un jardin urbain. Ce point d’entrée monumentalisé dans la ville de l’Antiquité tardive devint à partir du Xe siècle la base de la tour du Château de la famille de Périgueux.

RDV au 21 rue de la Cité (dans le jardin) .

21 rue de la Cité (dans le jardin) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

