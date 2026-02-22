Patrimoine sur le pouce La Porte de Mars Périgueux
Patrimoine sur le pouce La Porte de Mars
21 rue de la Cité (dans le jardin) Périgueux Dordogne
Gratuit
2026-04-07
Découvrez la Porte de Mars exceptionnellement conservée dans un jardin urbain. Ce point d’entrée monumentalisé dans la ville de l’Antiquité tardive devint à partir du Xe siècle la base de la tour du Château de la famille de Périgueux.
30 min | Gratuit
RDV au 21 rue de la Cité (dans le jardin) .
21 rue de la Cité (dans le jardin) Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
