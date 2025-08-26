Patrimoine sur le pouce Le Gour de l’Arche Centre social et culturel de l’Arche Périgueux

Patrimoine sur le pouce Le Gour de l'Arche Centre social et culturel de l'Arche Périgueux mardi 26 août 2025.

Centre social et culturel de l'Arche 68 Rue Pierre Brantôme Périgueux

Du moulin de Sallegourde, d’origine médiévale, à l’expansion d’un quartier ouvrier à partir de la fin du XIXe siècle, venez arpenter le Gour de l’Arche pour le redécouvrir à la lumière de son histoire urbaine.

Rendez-vous au Centre social et culturel de l’Arche, 68 rue Pierre Brantôme .

