Patrimoine sur le pouce Les édifices les plus récemment protégés de Périgueux MAAP Périgueux

Patrimoine sur le pouce Les édifices les plus récemment protégés de Périgueux

MAAP 22 cours Tourny Périgueux Dordogne

Patrimoine sur le pouce on vous parle souvent de Monuments historiques , mais savez-vous vraiment ce dont il s’agit ? À travers les exemples concrets des derniers bâtiments protégés au titre des Monuments historiques à Périgueux au XXIe siècle, vous découvrirez des exemples variés de bâtiments protégés et ce que leur protection implique et permet.

Rendez-vous devant le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Cours Tourny .

MAAP 22 cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

