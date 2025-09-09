Patrimoine sur le pouce Les édifices les plus récemment protégés de Périgueux MAAP Périgueux

mardi 9 septembre 2025.

MAAP 22 cours Tourny Périgueux Dordogne

Début : 2025-09-09
2025-09-09

Patrimoine sur le pouce on vous parle souvent de Monuments historiques , mais savez-vous vraiment ce dont il s’agit ? À travers les exemples concrets des derniers bâtiments protégés au titre des Monuments historiques à Périgueux au XXIe siècle, vous découvrirez des exemples variés de bâtiments protégés et ce que leur protection implique et permet.

Rendez-vous devant le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, Cours Tourny   .

MAAP 22 cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

