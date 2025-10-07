Patrimoine sur le pouce « Paul Abadie, Architecte » Rencontre avec Olivier Thomas, auteur de la BD Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Patrimoine sur le pouce « Paul Abadie, Architecte » Rencontre avec Olivier Thomas, auteur de la BD Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux mardi 7 octobre 2025.

Patrimoine sur le pouce rencontre avec Olivier Thomas, qui, en dialogue avec le service Ville d’art et d’histoire, vous présentera les coulisses de cette BD biographique et de son processus de création.

Présentation suivie d’une séance de dédicace.

Dans le cadre du Mois de l’Architecture. En partenariat avec le festival BD en Périgord

Durée 30 min .

