Patrimoine, visions poétiques Temple de l’Eglise protestante Arcachon

Temple de l’Eglise protestante Allée Anglicane Arcachon Gironde

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-21

2025-09-15

A travers ses œuvres, Clair Josso nous invite à porter un regard nouveau sur le patrimoine architectural d’Arcachon. Son style unique, mêlant abstraction et figuration, donne vie aux villas cossues, aux ruelles charmantes et aux paysages spectaculaires de la ville.

Une occasion unique de découvrir l’univers singulier de Clair Josso et d’admirer une relecture poétique du patrimoine d’Arcachon. .

Temple de l’Eglise protestante Allée Anglicane Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 61 16 66 clairejosso@yahoo.fr

