Patrimoine vivant : ateliers histoire, biodiversité et artisanat, Château de Belmont, Belmont

Informations pratiques

Patrimoine vivant : ateliers histoire, biodiversité et artisanat Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Belmont Gers

L’ensemble des ateliers sont gratuits. Il est fortement conseillé de s’inscrire aux ateliers proposés. Vous trouverez plus d’informations sur les horaires et les jauges sur notre site internet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez découvrir le patrimoine du château de Belmont à travers une journée riche en découvertes et en expériences.

Tout au long de la journée, profitez du parcours d’interprétation autour du projet de Tour de Biodiversité, ainsi que de nombreux ateliers consacrés à l’archéologie préventive, à la biodiversité et aux savoir-faire anciens : fouille archéologique, étude des graines, ossements, coquillages et bois, découverte des plantes sauvages, teinture végétale, tissage, torchis ou encore découverte du monde des abeilles.

Une exposition de l’artiste peintre Carole Joubin complètera cette programmation pensée pour petits et grands, entre patrimoine, histoire, sciences, nature et transmission des savoir-faire.

De nombreux acteurs seront présents sur place, parmi lesquels l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’OFB, le CPIE du Gers, Daniella Malnar, fontainière du château de Versailles, ainsi que les associations « Des Racines et des Graines » et « Les Jardins du chemin ».

Un espace extérieur convivial avec guinguette, jeux en bois et librairie permettra également de profiter du site autrement. Une offre de restauration sera proposée sur place par des food trucks locaux.

Château de Belmont 1300 route de Bassoues 32190 Belmont Belmont 32190 Gers Occitanie 0648899391 https://www.chateauneufdespeuples.com/ https://www.facebook.com/cndp32/photos Le site du château de Belmont constitue un patrimoine remarquable datant du XVIIᵉ siècle, à la fois paysager, culturel et vivant. Dominant les Pyrénées depuis sa colline gasconne, il forme aujourd’hui un véritable îlot de biodiversité, héritier d’une connaissance fine du lieu et des savoir-faire qui ont contribué à son édification et à son évolution.

Depuis 2017, l’association Château Neuf des Peuples œuvre à la transmission de ces savoir-faire et s’attache à faire vivre et évoluer le site, tout en questionnant notre rapport au lieu, à son histoire et à la biodiversité. Elle explore notamment les enjeux de cohabitation entre les différentes espèces vivantes et interroge la manière dont nous pouvons, collectivement, habiter un lieu tout en préservant et en valorisant son patrimoine. Le site est uniquement accessible en voiture, un parking vous permettra de vous garer sur place.

Venez découvrir le patrimoine du Château de Belmont à travers une journée riche en découvertes et en expériences. Tout au long de la journée, profitez du parcours d’interprétation autour du projet de…

©laurent lainé