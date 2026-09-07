Patrimoine vivant du maraké et du tressage de natte à fourmis Teko et Wayampi, Association kalawachi, Kourou

Informations pratiques

Patrimoine vivant du maraké et du tressage de natte à fourmis Teko et Wayampi 19 et 20 septembre Association kalawachi Guyane

Gratuit, démonstration de savoir-faire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T19:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Le Centre amérindien de Kawawachi vous propose une rencontre autour d’un savoir-faire lié à l’un des grands rites de passage des peuples autochtones de Guyane : le Maraké.

Rite d’entrée dans l’âge adulte, le Maraké occupe une place particulière dans la transmission des savoirs, des valeurs et de l’identité culturelle. Parmi les objets utilisés lors de ce rituel figurent les nattes à fourmis, réalisées en vannerie et reconnaissables à leurs formes représentant différents animaux chez les Teko et les Wayampis. Elles sont destinées à recevoir les fourmis qui seront ensuite appliquées sur le corps des jeunes initiés pour mettre à l’épreuve leur courage et leur endurance.

Pendant les deux jours des Journées du Patrimoine, Narcisse SILELE, du peuple Teko (émerillon), en provenance de Camopi présentera les différentes étapes de fabrication de ces nattes, encore nommées Tapiyaïlena en Wayampi et Tapiyaïtloupa en Emerillon, un savoir-faire aujourd’hui particulièrement rare.

Cette démonstration sera accompagnée de la projection du documentaire Le Maraké de Brandon, qui permettra de mieux comprendre, à travers l’expérience concrète d’un jeune initié, la portée et la profondeur de ce rite de passage. Le père de Brandon, Laurent Yawalou, sera présent pour répondre à vos questions.

Une occasion rare de découvrir un patrimoine vivant, de comprendre les gestes qui l’accompagnent et d’approcher, avec respect, un rite majeur des cultures autochtones de Guyane.

Association kalawachi Route du degrad saramaca 97310 Kourou Kourou 97310 Guyane Guyane 06 27 26 54 03 https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6 L’association KALAWACHI a créé il y a une quinzaine d’années un centre culturel et touristique amérindien sur la commune de Kourou . Ce Centre vise à valoriser le patrimoine culturel des populations amérindiennes de Guyane en s’appuyant sur :

– Les arts et artisanats traditionnels et actuels

– Des animations et ateliers traditionnels participatifs (vannerie, gravure sur calebasse, confection de bijoux en perles ou en graines, tressage végétal, tableaux motifs ciel de case…)

– de la médiation culturelle, expositions pour tous âges et pour enfants 7 à 14 ans

– Une approche découverte « NATURE » au travers du vécu et de l’histoire des amérindiens : faune et flore, pharmacopée traditionnelle (jardin médicinal) – Sentier découverte en bord de crique Passoura et sur le site

– Les jeux traditionnels kali’na : tir à l’arc, jeu du diable, toupie, tir à la corde…

– Un hébergement en hamac

– Une restauration à base de spécialités culinaires amérindiennes et dérivés https://maps.app.goo.gl/FWFEpin4wr1xowvX6

Le maraké, rite de passage à l’âge adulte chez les peuples autochtones de Guyane sera illustré au Centre amérindien Kalawachi les samedi 19 et dimanche 20 par Narcisse SILELE.

©cayenne, musée des cultures guyanaises 2011